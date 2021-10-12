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Ulugöl Tabiat Parkı'nda butik otel yapım karşılığında kiraya verilecek

Ulugöl Tabiat Parkı'nda butik otel yapım karşılığında kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gölköy ilçesinde bulunan Ulugöl Tabiat Parkı'nda yapım karşılığı işletme ihalesi düzenleyecek.  Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü Ordu Şube Müdürlüğü faaliyet alanında bulunan Ulugöl Tabiat Parkı'nda yapım karşılığında turistik tesis olarak kullanılacak butik otelin, uygulama projelerine uygun olarak yapılması ve işletmeciliği işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile 20 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartıldı. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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