Uluabat Gölü turistik gezi teknesi işletmeciliği kiralama ihalesi
KAMU HABERLERİ 14.06.2022, 21:15
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Burulaş Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm San. ve Tic. A.Ş., Uluabat Gölü turistik gezi teknesi işletmeciliğini kiraya verecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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açık
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