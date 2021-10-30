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Ufuk Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Ufuk Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve  Atanma  Yönetmeliği  ile  Ufuk  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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