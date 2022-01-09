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Ufuk Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

Ufuk Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve   Atanma   Yönetmeliği   ile   Ufuk   Üniversitesi   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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