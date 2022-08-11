Tuzla'da arsa satış ihalesi yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İstanbul'un Tuzla ilçesinde konut-ticaret alanı nitelikli 8.916 metrekare arsa açık artırma ile satılacak. Orhanlı mahallesi sınırları içerisinde bulunan arsa Sabancı Üniversitesi'ne, Tuzla Deri Organize Sanayi'ne, Birmes Sanayi Sitesi'ne ve Sabiha Gökçen Hava Limanı'na yakın mesafededir.

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