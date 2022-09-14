Tuzla'da 101 m² dükkan icradan satılacak

KAMU HABERLERİ 14.09.2022, 21:06
Tuzla'da 101 m² dükkan icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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