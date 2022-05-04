Tuzla Belediyesi ihale ile arsa satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Tuzla Belediye Başkanlığı tarafından Aydınlı Mahallesinde bulunan, akaryakıt alanı ve konut imarlı arsalar satışa çıkarıldı. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile Belediye Encümen Salonunda 17 Mayıs 2022 tarihinde saat:14:00'te yapılacak.

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