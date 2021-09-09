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TÜRMOB'dan Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına ilişkin duyuru

TÜRMOB'dan Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına ilişkin duyuru

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına ilişkin duyuru yayınladı.  Duyuruya göre, 2021/3. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik sınavı 4-13 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak. Sınava ilk kez katılacaklar 13-27 Eylül 2021 tarihleri arasında, tekrar sınava katılacaklar ise 25 Ekim - 8 Kasım 2021 tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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