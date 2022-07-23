TÜRKŞEKER 130 Sürekli İşçi alacak
KAMU HABERLERİ 23.07.2022, 22:28
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü, Ankara ve Eskişehir Makine Fabrikaları ile Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası'nda (EMAF) belirsiz süreli çalıştırılmak üzere toplam 130 Sürekli İşçi (Meslek Lisesi, Önlisans mezunu) alımı yapacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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açık
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|O
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