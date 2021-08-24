Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Dünya Bankası ile iş birliği halinde yürütmekte olduğu Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi kapsamında Çevre Uzmanı, Sosyal Uzman, Eğitim Koordinatörü, İzleme Uzmanı ve Hibe Uzmanı alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

