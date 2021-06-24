Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından Bireysel Danışman alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın Dünya Bankası ile işbirliği halinde yürütmekte olduğu “Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi” kapsamında yarı zamanlı istihdam edilmek üzere İletişim Uzmanı ve Mali Yönetim Uzmanı alınacak. Adayların 30 Haziran 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ