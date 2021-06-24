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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından Bireysel Danışman alım ilanı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından Bireysel Danışman alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın Dünya Bankası ile işbirliği halinde yürütmekte olduğu “Kayıtlı  İstihdam  Yaratma Projesi” kapsamında yarı zamanlı istihdam edilmek üzere  İletişim  Uzmanı  ve  Mali  Yönetim  Uzmanı  alınacak. Adayların 30 Haziran 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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