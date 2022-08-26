Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası personel alacak
KAMU HABERLERİ 26.08.2022, 20:18
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Dünya Bankası ile birlikte yürüttüğü Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi kapsamında Bilgi Teknolojileri Uzmanı alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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açık
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