Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu 20 Sürekli İşçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Kurumun hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden, Kurumumuzca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 20 kadroya sürekli işçi alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ