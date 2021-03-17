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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2020 yılına ait 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2021 Salı günü saat 14.00'te, “Hacı Bayram Mahallesi istiklal Caddesi No:10 06050 Ulus Altındağ/Ankara” adresindeki idare Merkezi Hizmet Binasında aşağıdaki gündemle yapılacak.
Pay sahiplerinin, pandemi dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde, toplantıya pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin öncelikli olarak e-GKS aracılığıyla katılmaları önem arz etmektedir.

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