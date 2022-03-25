Türk Kızılay Derneği'nden Çeşme'de arsa satışı
KAMU HABERLERİ 25.03.2022, 22:27
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Türk Kızılay Derneği, İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan 21 adet arsayı kapalı zarf, açık artırma yöntemiyle satışa çıkardı.
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