Türk-Alman Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversitenin Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla 5 Öğretim Üyesi alacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ