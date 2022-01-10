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TÜRASAŞ'tan işçi alacak

TÜRASAŞ'tan işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) Genel Müdürlüğü, Sakarya ve Sivas Bölge Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere işçi alımı yapacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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