TÜBİTAK Uzay bünyesinde proje personeli alınacak
KAMU HABERLERİ 14.03.2022, 20:57
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı, TÜBİTAK Uzay bünyesinde görev yapmak üzere 76 proje personeli istihdam edecek. Ayrıtılar için TIKLAYINIZ
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