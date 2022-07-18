TÜBİTAK personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı, TÜBİTAK Başkanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 70 personel istihdam edecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ