TÜBİTAK 612 personel alacak
KAMU HABERLERİ 27.05.2022, 21:35
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde görev 413 proje personeli (araştırmacı), 15 proje personeli (teknik ve destek personeli), 67 proje personeli (ar-ge teknisyeni), 33 proje personeli (usta), 84 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) istihdam edilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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|3. Bandırmaspor
|36
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|36
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|36
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|36
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|36
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|36
|49
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|36
|49
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|48
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|36
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|36
|45
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|36
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|36
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|36
|44
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|36
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|36
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|O
|P
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|38
|93
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|38
|74
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|35
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|38
|23
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|38
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|38
|86
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|73
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|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
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