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Trakya Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alacak

Trakya Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Trakya Üniversitesi Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları  Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (başvuru şartlarını taşıyan adaylardan) 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak. Adayların Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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