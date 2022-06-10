Trabzon Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
KAMU HABERLERİ 10.06.2022, 21:15
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Üniversitemiz Özel Bütçesinden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın tabloda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
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