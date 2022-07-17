Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere pozisyon adı, pozisyon sayıları ve başvuru nitelikleri belirtilen kadrolara uygulamalı sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ