Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden satılık akaryakıt istasyonu arsası

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ilçesi, Çömlekçi mahallesinde bulunan 1.198 m² akaryakıt servis istasyon alanı nitelikli arsayı 2886 Sayılı DİK’nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ