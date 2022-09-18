Trabzon Araklı ilçesinde 5359m² fındıklık satılacak

KAMU HABERLERİ 18.09.2022, 20:13
Trabzon Araklı ilçesinde 5359m² fındıklık satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda yapılacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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