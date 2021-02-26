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Tortum Hidroelektrik Santralinin Özelleştirilmesi Hakkında İhale İlanı

Tortum Hidroelektrik Santralinin Özelleştirilmesi Hakkında İhale İlanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre,  Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Tortum Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecek.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

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