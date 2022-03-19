Torbalı Belediyesi 3 adet arsayı satışa sundu
KAMU HABERLERİ 19.03.2022, 20:54
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Torbalı Belediyesi konut alanı imarlı üç adet arsayı satışa çıkardı. Arsaların satış ihalesi, 29 Mart 2022 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Belediye Kültür Merkezi 1. katındaki Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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