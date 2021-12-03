Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar beinsports koronavirüs corona uyumsoft moda tasarımcısı eda güngör
Bakan Akar, TSK komuta kademesi ile Suriye sınır hattında incelemelerde bulundu
Bakan Akar, TSK komuta kademesi...
4 terörist etkisiz hale getirildi
4 terörist etkisiz hale getirildi
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu çok kısa sürede Meclis'e sunacağız
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu çok kısa...
DSÖ: Omicron varyantı nedeniyle henüz bir ölüm bildirilmedi, araştırmalar devam ediyor
DSÖ: Omicron varyantı nedeniyle henüz...

Toplu ulaşım hatları kiraya verilecek

Toplu ulaşım hatları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesinde 13 güzergâhta toplu taşıma hizmeti verecek 30 adet (H) plakalı otobüs ruhsatlı araç hattını 10 yıllığına kiraya verecek. İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale günü olan 15 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10.30'da Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kadın Yaşam Merkezi toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.  Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.