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Topçam Hidroelektrik Santrali Özelleştiriliyor

Topçam Hidroelektrik Santrali Özelleştiriliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,Topçam Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar işletme hakkının verilmesi yöntemi ile özelleştirilecek. Ordu ili Mesudiye ilçesi, Melet Irmağı üzerinde yer alan 61,35 MWe kapasiteli Topçam Hidroelektrik Santralinin ihalesine katılmak isteyen yatırımcıların, ihale şartnamesinde belirtilen belgeler ve 15 milyon TL geçici teminat ile birlikte 23 Eylül 2021 tarihine kadar Özelleştirme İdaresi Başkanlığına tekliflerini vermeleri gerekmektedir. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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