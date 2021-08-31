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Tomarza Belediyesi Gençlik Kampı için irtifak hakkı tesis edecek

Tomarza Belediyesi Gençlik Kampı için irtifak hakkı tesis edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Kayseri ili Tomarza Belediye Başkanlığı, Gençlik Kampı yapımı ve işletilmesi için ihale düzenleyecek. 
 Süvegenler Mahallesi'nde yer alan 36 bin 518 m² alan üzerine kurulacak taşınmaz için 29 yıllık irtifak hakkı (kiralama) tesis edilecek. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 9 Eylül 2021 tarihinde Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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