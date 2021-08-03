TOKİ Karabük'te yurt binasını satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Karabük Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 1004 kişilik yurt binasını satışa çıkardı. 13 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecek ihale Karabük Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonunda yapılacak. İhaleye internet ortamından da katılım sağlanabilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ