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TOKİ, Isparta'da 124 adet konut yaptıracak

TOKİ, Isparta'da 124 adet konut yaptıracak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Isparta Sütçüler'de 124 adet konut yaptıracak. Tünel kalıp sistemiyle 124 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi yapım işi için ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 15 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00'te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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