TOKİ'den satılık konut ve iş yerleri
KAMU HABERLERİ 22.04.2022, 22:06
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 39 ilde 105 konut ile 18 ilde 189 iş yerini 17-18 Mayıs'ta açık artırma yöntemiyle satacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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