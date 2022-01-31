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TOKİ'den konut ve iş yeri satışı

TOKİ'den konut ve iş yeri satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 40 ilde 129 konut ve 22 ilde 145 iş yerini satışa çıkardı. İhaleler için salon katılımı Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Bilkent, Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece, İstanbul adreslerinde gerçekleştirilecek. İnternet katılımı ise 15 Şubat 2022 saat 10.30'da sonlanacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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