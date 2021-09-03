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TOKİ'den konut satışı

TOKİ'den konut satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir Karabağlar Uzundere Mahallesi'nde yaptırılan 285 adet konutu satışa sundu.
 Yüzde 40 peşinat ve 120 ay vade ile satılacak konutlar için 9 Eylül 2021 Perşembe günü saat 11.00’de İstanbul Halkalı'daki TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu ile İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salonunda açık artırma düzenlenecek. Açık artırmaya salondan katılmak için kayıtlar müzayede günü 8.30 - 10.30 saatleri arasında yapılacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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