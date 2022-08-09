TOKİ'den konut satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa'da 64 adet konutu açık artırmayla satışa sunuyor. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ