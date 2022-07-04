TOKİ'den konut satışı
KAMU HABERLERİ 04.07.2022, 21:15
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kırıkkale Yuva mahallesinde alt gelir grubu projesi kapsamında yaptırılan 456 konutu satışa sundu. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
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açık
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|36
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|49
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|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
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|44
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|36
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|92
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|35
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|38
|86
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|38
|73
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|38
|71
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|38
|70
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|6. Real Sociedad
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|62
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|55
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|38
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|42
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|39
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