TOKİ'den İzmir'de taşınmaz satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir'in Kemalpaşa ve Tire ilçelerinde 1 adet konut ve 22 adet iş yerini açık artırma ile satışa çıkardı. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

