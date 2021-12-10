TOKİ'den İzmir'de arsa satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İzmir'de 93 adet arsayı açık artırma ile satışa çıkardı. Güzelbahçe, Seferihisar, Aliağa, Bayındır, Menderes, Foça, Çeşme, Torbalı ve Urla'daki arsaların satış ihalesi 22 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. İhale için salon katılımı Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında yapılacak. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" teklif verilebilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ