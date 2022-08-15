TOKİ'den iş yeri satış ihalesi
KAMU HABERLERİ 15.08.2022, 18:34
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Trabzon, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kars, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yozgat ve Zonguldak illerinde 204 iş yerini vadeli olarak açık artırma ile satışa sundu.
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açık
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|4
|5. Gaziantep FK
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|4
|6. Başakşehir
|2
|4
|7. Giresunspor
|2
|3
|8. Antalyaspor
|2
|3
|9. Galatasaray
|2
|3
|10. Kayserispor
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|3
|11. Fenerbahçe
|1
|1
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Ümraniye
|2
|1
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Sivasspor
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|1
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|1
|0
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|1
|0
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|2
|0
|19. Kasımpaşa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|1
|3
|2. Samsunspor
|1
|3
|3. Boluspor
|1
|3
|4. Eyüpspor
|1
|3
|5. Göztepe
|1
|3
|6. Altınordu
|1
|1
|7. Gençlerbirliği
|1
|1
|8. Adanaspor
|1
|1
|9. Keçiörengücü
|1
|1
|10. Rizespor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|0
|0
|13. Erzurumspor
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Denizlispor
|1
|0
|16. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|17. Sakaryaspor
|1
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
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|1. M.City
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Tottenham
|2
|4
|5. Newcastle
|2
|4
|6. Leeds United
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|7. Chelsea
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|3
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|2
|3
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|2
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|1
|1
|14. Wolverhampton Wanderers
|2
|1
|15. Leicester City
|2
|1
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|2
|1
|17. Everton
|2
|0
|18. Crystal Palace
|1
|0
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|1
|3
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|1
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|3
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|3
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|1
|3
|6. Celta Vigo
|1
|1
|7. Espanyol
|1
|1
|8. Athletic Bilbao
|1
|1
|9. Barcelona
|1
|1
|10. Mallorca
|1
|1
|11. Rayo Vallecano
|1
|1
|12. Atletico Madrid
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Almeria
|1
|0
|17. Sevilla
|1
|0
|18. Cadiz
|1
|0
|19. Girona
|1
|0
|20. Real Valladolid
|1
|0