TOKİ'den iş yeri satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Trabzon, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kars, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yozgat ve Zonguldak illerinde 204 iş yerini vadeli olarak açık artırma ile satışa sundu.

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