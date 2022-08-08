TOKİ'den Hakkari'de konut satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Hakkari Merkez Gazi Mahallesi'nde 204 adet konutu satışı sundu. Sosyal konut projesi kapsamında 2+1 konut tipinde 140 adet konut 364 bin ile 525 bin Türk Lirası fiyat aralığında, 3+1 konut tipinde 64 adet konut ise 456 bin ile 649 bin Türk Lirası fiyat aralığında satılacak.

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