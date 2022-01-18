Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul, Şanlıurfa Kocaeli'de bulunan 49 adet muhtelif arsayı ihaleyle satacak.
İhale 8 Şubat 2022 tarihinde TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece adresinde gerçekleştirilecek. İhaleye internet katılım başvuruları 7 Şubat 2022 tarihinde saat 10.30 itibari ile sona erecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
TOKİ'den 3 ilde arsa satışı
18 Ocak 2022 Salı 23:12
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul, Şanlıurfa Kocaeli'de bulunan 49 adet muhtelif arsayı ihaleyle satacak.