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TOKİ'den 3 ilde arsa satışı

TOKİ'den 3 ilde arsa satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul, Şanlıurfa Kocaeli'de bulunan 49 adet muhtelif arsayı ihaleyle satacak.
İhale 8 Şubat 2022 tarihinde TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece adresinde gerçekleştirilecek. İhaleye internet katılım başvuruları 7 Şubat 2022 tarihinde saat 10.30 itibari ile sona erecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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