Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Burdur/Merkez’de bulunan 241 konutu kura ile satışını gerçekleştirecek.
Başvurular 14 Haziran 2021 ile 25 Haziran 2021 tarihleri arasında T.Halk Bankası Burdur Şubelerinden yapılabilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ
TOKİ, Burdur'da 241 konutu satışa sunuyor
05 Haziran 2021 Cumartesi 22:17
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Burdur/Merkez’de bulunan 241 konutu kura ile satışını gerçekleştirecek.