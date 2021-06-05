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TOKİ, Burdur'da 241 konutu satışa sunuyor

TOKİ, Burdur'da 241 konutu satışa sunuyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Burdur/Merkez’de bulunan 241 konutu kura ile satışını gerçekleştirecek.
 Başvurular 14 Haziran 2021 ile 25 Haziran 2021 tarihleri arasında T.Halk Bankası Burdur Şubelerinden yapılabilecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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