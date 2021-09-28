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TOKİ, 19 ilde 444 arsayı satışa çıkardı

TOKİ, 19 ilde 444 arsayı satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre,  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 19 şehirde bulunan konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki 444 muhtelif arsayı açık artırma usulüyle satışa sunuyor. İhale 13-14 Ekim 2021 tarihlerinde iki oturum olacak şekilde gerçekleştirilecek. Belirtilen tarihlerde yapılacak açık artırma kayıtları saat 08.00’de başlayacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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