Tokat Havalimanı'nda kiralama ihalesi yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tokat Havalimanı yeni terminal binasında bulunan ticari alanlar ile ulaşım hizmetlerinin kiraya verilmesi için ihale düzenleyecek. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ