TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alacak
KAMU HABERLERİ 22.02.2022, 20:25
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Üniversitenin Mühendislik Fakültesinin aşağıda belirtilen Bölümlerine "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca tam zamanlı araştırma görevlisi alınacaktır.
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Röportaj & Söyleşi Tümü
15
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Namaz Vakti 22 Şubat 2022
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|42
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|25
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|O
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|57
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|24
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|13. Crystal Palace
|25
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|24
|18
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|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17
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|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|25
|46
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|24
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|42
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