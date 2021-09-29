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TMSF Fon Uzman Yardımcısı alacak

TMSF Fon Uzman Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, İstanbul merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü giriş sınavla 9. dereceden 7 adet Fon Uzman Yardımcısı istihdam edecek. Fon Uzman Yardımcılığı (Bilişim) sınavına girebilmek için en az 4 yıl süreli eğitim veren fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Sistemleri ve Ağları, Endüstri Mühendisliği, İstatistik, Matematik, Ekonometri bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı okulları bitirmiş olma şartı aranıyor. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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