TMMOB'den serbest meslek mensupluğu sınavı ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası, “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavlarına ilişkin duyuru yayınladı. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ