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TİGEM'den reforme kuzu satışı

TİGEM'den reforme kuzu satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Gözlü Tarım İşletmesi, 8.000 baş Akkaraman ırkı reforme erkek kuzu, 550 baş Acıpayam ırkı reforme erkek kuzu, 250 baş Bafra Irkı reforme erkek kuzu ve 950 baş Bafra Melezi erkek kuzu olmak üzere toplam 9 bin 750 baş reforme erkek kuzuyu canlı ağırlık üzerinden partiler halinde pazarlık sureti ile satacak.  Ayrıntılar için TIKLAYINIZ

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