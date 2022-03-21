TİGEM'den kuzu satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi 8 bin baş reforme erkek besi kuzusunu 8 parti halinde açık arttırmayla satacak. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ